അബുദാബി ∙ മാസ്കും ഗ്ലൗസും റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ 1000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാസ്കും ഗ്ലൗസും റോഡരികുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത്. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ 1000 ദിർഹം പിഴ കൂടാതെ, 6 ട്രാഫിക് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും ചുമത്തും. ഇൗ പ്രവ‍ൃത്തി പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

