അബുദാബി ∙ മാസ്കും ഗ്ലൗസും റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ 1000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാസ്കും ഗ്ലൗസും റോഡരികുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

#توعية | حذّرت #شرطة_أبوظبي من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، مؤكدة أن إلقاء المخلفات من المركبات يُعدّ مخالفة غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية. pic.twitter.com/lj0LeTqwKL — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 17, 2021

വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത്. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ 1000 ദിർഹം പിഴ കൂടാതെ, 6 ട്രാഫിക് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും ചുമത്തും. ഇൗ പ്രവ‍ൃത്തി പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English summary: Dh1000 fine traffic points for throwing masks, gloves on the road