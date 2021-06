11 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എക്സ്പോ പവിലിയൻ ; ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വഴികാട്ടാൻ ഇന്ത്യയും

ദുബായ് ∙ സാധ്യതകളുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കാൻ എക്സ്പോയിൽ ഇന്ത്യയും. ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കലവറയിലേക്കും സന്ദർശകർക്കു കടന്നു ചെല്ലാം. ഇതുവരെ പുറത്തുവിടാത്ത പുതിയ ദൗത്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ബഹിരാകാശത്തെ മുന്നേറ്റമടക്കമുള്ള 11 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പവിലിയനിൽ കേരളം മുതൽ കശ്മീർ വരെയുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടാകും. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക മേഖലയൊരുക്കാനും ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അംഗങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചൊവ്വാ-ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഐഎസ്ആർഒ) സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമാകും. ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെലവുകുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വൻ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഇതര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അറിയാനാകും. സംയുക്ത ദൗത്യങ്ങൾക്കും സഹകരണങ്ങൾക്കും വഴിതുറക്കാൻ സാധ്യതയേറെ. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎഇയുമായി തന്ത്രപ്രധാന സഖ്യമാണുള്ളത്.

പവിലിയൻ അടുത്തമാസം അവസാനത്തോടെ എക്സ്പോ സംഘാടകർക്കു കൈമാറുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 9,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ 4 നിലകളിലുള്ള പവിലിയന്റെ നിർമാണ ജോലികൾ ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. മോടിപിടിപ്പിക്കലും മറ്റും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

അനന്തം, അറിവുകളുടെ ലോകം

എക്സ്പോയിൽ ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവിലിയനുകളിലൊന്ന്. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പൂർണകായ പ്രതിമയുണ്ടാകും. ഹരിത ഊർജ പദ്ധതികൾ, ഐടി, ഔഷധനിർമാണം, ആയുർവേദം, സിദ്ധ, കളരി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, ആഭരണനിർമാണം, മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്മാർട് സിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിവുകളുടെ വിശാലലോകം സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കും.

കരകൗശല വിദ്യകൾ, രുചിക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവ കൂടി പുറത്തെടുക്കുന്നതോടെ പവിലിയൻ വിസ്മയക്കൂടാരമാകും . ദീപാവലി, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പവിലിയനിൽ ആഘോഷമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ മുളങ്കാടുകളിൽ പദ്ധതികളുടെ പൂക്കാലം

പുറംലോകത്തിനു പരിചിതമല്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ കരവിരുതുകൾ എക്സ്പോയിൽ കാണാം. മുള ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അടുക്കള മുതൽ ഓഫിസ് മേശയിൽവരെ മുളയുടെ സാധ്യതകൾ തളിർക്കുന്നു. പാത്രങ്ങൾ, ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണിലെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഇമ്പമാർന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കാവുന്ന ബാംബു സ്പീക്കർ, ട്രാവൽകിറ്റ്, കസേരകൾ, മേശകൾ എന്നിങ്ങനെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിര നീളുന്നു.

മുളയില കൊണ്ടുള്ള ചായ അവതരിപ്പിച്ചു വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ച ത്രിപുര കൂടുതൽ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി എത്തിയേക്കാം. മുളയിലച്ചായയ്ക്ക് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ത്രിപുരയിലെ 3,246 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനമേഖലയിൽ 21 ഇനം മുളകൾ ഉള്ളതായാണു കണക്ക്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയും ഇലകൾ ചായയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുളങ്കൂമ്പുകൊണ്ടുള്ള പുലാവും രുചികരമാണ്.

