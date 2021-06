കൊലപാതകമല്ല, ഷാർജയിൽ മലയാളി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ്

ഷാർജ ∙ ഷാർജയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇടുക്കി കരുണാപുരം തടത്തിൽ വീട്ടിൽ വിഷ്ണു വിജയൻ (29) ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ വഴക്കിനിടെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചതാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നായിരുന്നു സംഭവം.

അബു ഷഗാറയില്‍ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു വിഷ്ണു താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവ സമയം വിഷ്ണു തന്റെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. വഴക്ക് കണ്ട് ഭയന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ വിഷ്ണു രക്തം വാർന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ തക്ക മുറിവ് ശരീരത്തിലില്ലായിരുന്നുവെന്നും മറ്റു സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഷാർജ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ പിന്നീട് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.

ഷാർജയിൽ ജെന്റ്സ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു മരണമടഞ്ഞ വിഷ്ണു. അവിവാഹിതനാണ്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

