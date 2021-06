ഷാർജ∙ റിങ് ടോണുകൾ കേട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി നാലുവയസുകാരൻ ആഷർ നിതിൻ തോമസ്.

സാധാരണക്കാർക്ക് കേട്ടു പരിചയം പോലുമില്ലാത്തതടക്കം 35 ബ്രാൻഡുകളുടെ റിങ് ടോണുകൾ വെറും രണ്ടര മിനിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആഷർ ഏഷ്യ ബുക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇന്ത്യ ബുക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടി. കോവിഡ് കാലത്ത് കൗതുകമായി തുടങ്ങിയ കളിയാണ് ഒടുവിൽ റിക്കാർഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഷാർജ അമിറ്റി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ കെജി 2-ൽ വിദ്യാർഥിയാണ് ആഷർ.

മാതാപിതാക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിങ്ടോൺ മനസ്സിലാക്കിയാണ് തുടക്കം. തുടർന്ന് യു ട്യൂബിലൂടെ കൂടുതൽ ബ്രാൻഡുകളുടെ റിങ് ടോണുകൾ കേട്ടു.

വീട്ടിൽ റിങ് ടോണടിച്ചാൽ ഉടൻ പറയും ആരുടെ ഫോണാണ് ശബ്ദിക്കുന്നതെന്ന്. പിതാവ് ദുബായ് അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐടി ഡിവിഷൻ ഹെഡ് കൊട്ടാരക്കര കരിക്കം കുരാക്കാരൻ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നിതിൻ ജിയോ തോമസും അമ്മ എൻജിനീയറായ സിനി തോമസും പ്രോത്സാഹനമേകി. അമ്മയുടെ സഹോദരിയും അജ്മാനിലെ അധ്യാപികയുമായ സിമി മരിയ തോമസാണ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിന്റെ സാധ്യതകണ്ടറിഞ്ഞ് പിന്തുണച്ചത്. ഇരുന്നൂറോളം കാറുകളുടെ ലോഗോകൾ ഉടനടി തിരിച്ചറിയാനും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനാകും.

English Summary : Keralite kid in Sharjah sets record by recognizing mobile brands by its ringtone