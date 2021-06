വാക്സീനെടുത്ത വിദേശികളെ കുവൈത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സാധുതയുള്ള താമസാനുമതിരേഖ (ഇഖാമ) കൈവശമുള്ളവരും കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരുമായ വിദേശികൾക്ക് കുവൈത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് സ്വദേശി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ പേർ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കുവൈത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ വരെ ചലനമുളവാക്കുന്നുവെന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

വാക്സീൻ എടുത്ത സ്വദേശികൾക്ക് എന്നപോലെ വിദേശികൾക്കും യാത്രാനുമതി നൽകണം. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച നിലപാടാണ് അത്. വിവേചനമില്ലാതെ അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാവരെയും അനുവദിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വിദേശികൾക്ക് കുവൈത്തിൽ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തോട് യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അക്കൂട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുത്തവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ അൽ ഉതൈബി പറഞ്ഞു.

വിദേശികൾക്കുള്ള പ്രവേശന നിയന്ത്രണത്തിൽ വിവേചനത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് ഡോ.ഷെയ്ഖാ അൽ ജാസിം പറഞ്ഞു.

ഒരുതരം വംശീയതയാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് വിമൻസ് കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ മേധാവി ലുൽ‌വ അൽ മുല്ല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആസൂത്രണമില്ലാതെയുള്ള തീരുമാനമാണ് അതെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ദലാ അൽ മുഫ്തി പറഞ്ഞു.

English Summary : Kuwait activists against banning vaccinated expats from entering the country