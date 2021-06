കുവൈത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരുമാസം അവധി അനുവദിക്കില്ല

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഒരുമാസം അവധി അനുവദിക്കില്ല. മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമാ‍ക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. ജാബർ ആശുപത്രി, മിഷ്‌റഫ് രാജ്യാന്തര പ്രദർശന നഗരിയിലെ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ജീവനക്കാർക്ക് അവധി നൽകുന്നത് ഒരുമാസം നിർത്തിവയ്ക്കാനാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കിഡ്നി സെന്റർ പ്രവർത്തനവും ഞായറാഴ്ച മുതൽ നിർത്തിവക്യ്കും.

എൻഡോസ്കോപ്പി പോലുള്ള ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും പ്രവർത്തിക്കില്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷൽ കോവിഡ് കെയർ വാർഡുകളിലെ ക്ലിനിക്കൽ ശേഷി വർധിപ്പിക്കും. അനസ്തീസിയ, സർജിക്കൽ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കോ-ഓർഡിനേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ട്രെയ്നി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചില ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് അനുമതിയും നൽകും.

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പോലുള്ളവയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അത്.കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുമാസത്തേയ്ക്ക് മാത്രമാകും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

