9 വർഷത്തെ സമ്പാദ്യം തമിഴ്നാട് കോവിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകി സഹോദരങ്ങൾ

അബുദാബി ∙ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി സൂക്ഷിച്ചുവച്ച അരലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ദ് ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിന് സംഭാവന നൽകി അബുദാബിയിലെ വിദ്യാർഥികളായ രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾ. തങ്ങൾ പിഗ്ഗി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച 55,000 രൂപയാണ് അഡ്നോകിൽ ലബോറട്ടറി അനാലിസ്റ്റായ അരിയലൂർ ജില്ലയിലെ ചുത്തമല്ലി സ്വദേശി ലെനിൻ പരമശിവം–അഖില ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ അഖിലൻ, താരിക എന്നിവർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി സംഭാവന നൽകിയത്. അഖിലൻ അബുദാബി ഭവൻസ് സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസിലും താരിക അഞ്ചാം ക്ലാസിലുമാണ് പഠിക്കുന്നത്.

ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴേ ഇരുവർക്കും സമ്പാദ്യശീലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അഖില പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം പിഗ്ഗി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ നിക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയത്.

പണം റിലീഫ് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകാൻ കുട്ടികൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അമ്പരപ്പ് തോന്നിയതായും അഖില പറഞ്ഞു. പണം ലഭിച്ചതായി തമിഴ്നാട് ഗവ. ട്രഷറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുകയും റസീപ്റ്റ് അയച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English summary: Siblings living in Abu Dhabi have donated 55000 rupees to covid relief fund