വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കുവൈത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ വാക്സീൻ എടുത്ത വിദേശികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കുവൈത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കൊറോണ എമർജൻസി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ എത്തി തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയാത്ത ആയിരങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഓക്സ്ഫഡ്/അസ്ട്രസെനക, ഫൈസർ, മോഡേണ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്നീ വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചവർക്കായിരിക്കും പ്രവേശനമെന്നാണ് സൂചന. കുവൈത്തിൽ വച്ച് വാക്സീൻ ലഭിച്ചവർക്ക് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്രചെയ്യാനും തിരിച്ചുവരാനും സാധിക്കും. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം യാത്ര.

