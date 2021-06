വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടും പച്ച തെളിയാതെ

ദുബായ്∙ രണ്ടു തവണ വാക്സീനെടുത്ത് ഡോസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അൽ ഹോസൻ ആപ്പിൽ പച്ച സിഗ്നൽ തെളിയുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകം. അബുദാബിയിൽ മാളുകളിലും ഷോപ്പിങ് സെന്ററുകളിലും പ്രവേശിക്കാൻ ആപ്പിലെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ നിർബന്ധമാക്കിയതോടെയാണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ വലയുന്നത്.

ദുബായിൽ ഏപ്രിൽ 29ന് രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനും പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിക്കും ആപ്പിൽ പച്ച സിഗ്നൽ തെളിയുന്നില്ല. രണ്ടു ഡോസും പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. സേഹയിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ഡിഎച്ച്എയുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണു നിർദേശം.

എന്നാൽ ഡിഎച്ച്എയിൽ എംആർഎൻ നമ്പർ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു തവണ വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

അതേ സമയം അബുദാബിയിൽത്തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ആപ്പിൽ പച്ച തെളിയുന്നില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സേഹ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാവും എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതത്രേ. പച്ച തെളിയാത്തതിനാൽ ചെറിയ കടയിൽപ്പോലും കയറാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല.സമാനരീതിയിൽ വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ടെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : Vaccinated status not reflecting on Al Hosn App for some uae residents