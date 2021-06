പിതാവ് കാറിലിരുത്തി പോയ 2 കുട്ടികളെ പൊലീസ് രക്ഷിച്ചു

ദുബായ് ∙ ബോധവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടും കുട്ടികൾ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു. കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ടും നാലും വയസ്സുള്ള 2 ഏഷ്യൻ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞദിവസം പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി.

കൊടുംചൂടിൽ കുട്ടികളെ കാറിലിരുത്തി എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് പിതാവ് ഷോപ്പിങ് മാളിൽ പോകുകയായിരുന്നു. ലോക് ചെയ്ത കാറിനുള്ളിൽ ഇവരെ അസ്വസ്ഥരായി കണ്ടതോടെ വഴിയാത്രക്കാരാണ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

പൊലീസ് ഉടനെത്തി ഡോർ തുറന്നു കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്തു. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ 36ഉം കാറിൽ കുടുങ്ങിയതായിരുന്നുവെന്നു ലാൻഡ് റസ്ക്യു ഡിപാർട്മെന്റ് ഡയറക്ർ ലഫ്. കേണൽ അബ്ദുല്ല ബിഷ് വ വ്യക്തമാക്കി.

ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാം

ചൂടേൽക്കും വിധം നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ താപനില 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാം. ഇതിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾ കുടുങ്ങിയാൽ 10 മിനിറ്റിനകം മരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 7 വയസ്സ് തികയാത്ത കുട്ടിക്കാണ് അപകടമെങ്കിൽ 10,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും. ഓഗസ്റ്റ് വരെ കടുത്ത ചൂടനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ കുട്ടികളുമായുള്ള യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധവേണം.

English Summary: Dubai Police recently rescued two Asian children from a locked car after their father went shopping in a supermarket.