കണ്ണുകെട്ടി പ്രകടനം; കുപ്പിവെള്ളം കറക്കിയെറിഞ്ഞു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് വീഴ്ത്തി ജോയൽ

ദുബായ്∙ കുപ്പിവെള്ളം കറക്കിയെറിഞ്ഞു ജോയൽ മാത്യു കറക്കിവീഴ്ത്തിയത് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്. അതും കണ്ണുകെട്ടിയുള്ള പ്രകടനത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ റെക്കോർഡാണ് പഴങ്കഥയായത്. അഞ്ചു വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലം.

മുകളിലേക്കെറിയുന്ന കുപ്പിവെള്ളം 360 ഡിഗ്രി കീഴുമേൽ മറിഞ്ഞ് കൃത്യമായി മേശപ്പുറത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്ന വിദ്യ അഞ്ചുവർഷം മുൻപാണ് ജോയൽ ഏതോ പരിപാടിയിൽ കണ്ടത്. കൗതുകമായി തോന്നിയതോടെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. പതുക്കെ അതു ഹരമായി. ഒരു മിനിറ്റിൽ 37തവണ പ്രകടനം ആവർത്തിച്ചാണ് ജോയൽ റെക്കോർഡിട്ടത്. 27 തവണയായിരുന്നു ജോഷ് ഹോർട്ടന്റെ റെക്കോർഡ്. അബുദാബി ജെംസ് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ ജോയൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കണ്ണുകെട്ടിയുള്ള ജോഷിന്റെ പ്രകടനം കണ്ടത്.

തുടർന്ന് ദിവസം രണ്ടുമണിക്കൂർ പരിശീലിച്ചു. മൂന്നു മിനിറ്റിൽ 100 തവണയെന്നതാണ് അടുത്തലക്ഷ്യം. അബുദാബിയിൽ ടെക്നീഷ്യനായ ആലപ്പുഴ കറ്റാനം വലിയപള്ളിക്കു സമീപം തോട്ടിന്റെ തെക്കതിൽ കോശി മാത്യുവിന്റെയും ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നഴ്സായ ശോശാമ്മയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരി ഫാം ഡി വിദ്യാർഥിനി ജുണി.

English Summary: An Indian teenager has smashed the world record for the most flips of a plastic bottle in 60 seconds.