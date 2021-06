ഇന്നത്തെ എക്സ്പോ നാളത്തെ സ്മാർട് നഗരം; ലോകത്തിന്റെ ഹൈടെക് വികസനഭാവി ദുബായിൽ

ദുബായ്∙ഇന്നത്തെ എക്സ്പോ നഗരം നാളത്തെ സ്മാർട് സിറ്റിയാകുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ ഹൈടെക് വികസനഭാവി ദുബായിൽ. 6 മാസത്തെ മെഗാമേളയ്ക്കു ശേഷവും പുതുമകൾ പിറക്കുന്ന സ്ഥിരം വേദിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തുടരും. കടലാഴങ്ങൾ മുതൽ ബഹിരാകാശം വരെയുള്ള സകലപദ്ധതികളുടെയും രാജ്യാന്തര ആസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംരംഭകർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, ഗവേഷകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും.

അടുത്തവർഷം മാർച്ച് 31ന് എക്സ്പോ സമാപിച്ചശേഷം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും വൻ സംരംഭങ്ങളുടെയും രാജ്യാന്തര ആസ്ഥാനമായി വേദിയെ മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി സമാന്തരമായി മുന്നേറുകയാണ്. നിർമിതികൾ അതേപടി നിലനിർത്തി സ്മാർട് നഗരത്തിനുള്ളിൽ സൂപ്പർ സ്മാർട് ലോകം യാഥാർഥ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

എക്സ്പോയ്ക്കു ശേഷം 'ഡിസ്ട്രിക്ട് 2020' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ അത്യാധുനിക താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, വാണിജ്യ-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിർമിതബുദ്ധിയടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിക്കും. ജർമൻ കമ്പനിയായ സീമെൻസുമായി സഹകരിച്ച് എക്സ്പോ വേദി പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ നേരത്തേ കരാർ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

പ്രധാന കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളായ അൽ വാസൽ പ്ലാസ, കുട്ടികളുടെ സയൻസ് സെന്റർ, ദുബായ് എക്സിബിഷൻ സെന്റർ എന്നിവയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. സുരക്ഷിതത്വം ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പാക്കി എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട് ശൃംഖല ഉണ്ടാകും.ദുബായ് സൗത്തിൽ അൽ മക്തൂം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് 438 ഹെക്ടറിലാണ് എക്സ്പോ വേദി.



ഇത്തിരി വൈകി, ഒത്തിരി മുന്നേറി



കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ്പോ ഒരു വർഷം വൈകിയെങ്കിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കടന്നുവരവിന് അവസരമൊരുക്കി. വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്ന പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അതിവേഗം വികസിപ്പിച്ചു. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പ്രധാന്യത്തോടെ തുടക്കവുമായി. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലടക്കം സമഗ്രമാറ്റത്തിനു തുടക്കമായി.

ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്ന പാഠശാലയാകും എക്സ്പോ. അഗ് ടെക്, ബയോടെക് എന്നിവയ്ക്കു പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും. കാർഷിക, ജൈവശാസ്ത്ര പദ്ധതികളുടെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ഈമേഖലകളിൽ യുഎഇ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. വരണ്ടമണ്ണും പൊള്ളുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഹരിതപദ്ധതികൾക്കു പോലും തടസ്സമല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തി.



ഒരുങ്ങും, 'ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ'



എക്സ്പോ വേദിയുടെ 'ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ' യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയും പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൈസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഹൈടെക് ലോകമാണിത്. ഡേറ്റകൾ ശേഖരിക്കാനും അപഗ്രഥിക്കാനും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും കഴിയും.



തീരില്ല, എക്സ്പോ



വികസനമെന്നത് തുടർപ്രക്രിയ ആയതിനാൽ എക്സ്പോയ്ക്കും അപ്പുറമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് യുഎഇ രാജ്യാന്തര സഹകരണ സഹമന്ത്രിയും എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ റീം അൽ ഹാഷിമി പറഞ്ഞു. ദുബായ് അർബൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 ജി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയൊരു സ്മാർട് നഗരം ദുബായിൽ യാഥാർഥ്യമാകും. പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പോ വേദിയിൽ ഒരുക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

