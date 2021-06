‘ലോക്ഡൗണിൽ ആദ്യം പുസ്തകങ്ങൾ ആശ്വാസമായി, പിന്നീട് എല്ലാം മഹാമാരിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി’

ദുബായ് ∙ കോവിഡ്19 കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിന്റെ തുടക്കത്തിലും മറ്റും ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായി വായനക്കാർ. എന്നാൽ കോവിഡ് ഗൾഫിലും നാട്ടിലും അതിന്റെ സംഹാരതാണ്ഡവം ആടിയപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി വായിക്കാനോ എഴുതാനോ സാധിക്കാതെയായി. അനേകം പ്രശ്നങ്ങളും ആധികളും മനസിനെ കീഴടക്കിയെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, എല്ലാ കാലത്തും പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടുകാരായി കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും വായനയുടെ ലോകം വളരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ.

ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ നിന്നും മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും നിറമുള്ള പുറം ചട്ട നോക്കി വാങ്ങി ഷോകേസിൽ വച്ച പുസ്തകങ്ങൾ പലതും പലരും പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് വായനയിലേയ്ക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയെങ്കിലും വീണ്ടും തിരക്കുകളിലേയ്ക്ക് വീണതോടെ പാതി വായിച്ചതടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി വഴിയാധാരമായതായാണ് അജ്മാനിൽ മലയാളം അധ്യാപകനും കവിയുമായ മുരളി മംഗലത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

സാമൂഹിക സുരക്ഷയുടെ ആദ്യനാളുകളിൽ വല്ലാത്തൊരഭയം പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെപ്പിന്നെ ഓരോന്നായി, ഓരോരുത്തരായി കൊഴിഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭീതിയുടെ വൈദ്യുതി മെല്ലെമെല്ലെ നമ്മെ തരിപ്പിക്കാനും ത്രസിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആയാൽപ്പോലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ വിദൂരക്കാഴ്ചയായി, വ്യക്തി ദുഃഖപ്പാളികളിൽ വിറങ്ങലിപ്പായി നൊമ്പരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തു വായന; എന്തു പുസ്തകം എന്ന് നാം ഇടംതടിച്ചു പോകുന്നതായി മുരളി മംഗലത്ത് പറയുന്നു.



ദുബായിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോയ് ഡാനിയേലിനും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ. വായന കോവിഡിന് മുമ്പും പിമ്പും എന്നൊന്ന് തരംതിരിച്ച് നോക്കിയാൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ആത്മാർഥവായന കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അഭിപ്രായം. പലപ്പോഴും സ്വാഭാവിക വായനയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അക്ഷരാനന്ദം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മനസ്സമാധാനത്തോടെ വായിക്കുവാനാകുന്നില്ല എന്നത് അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും മരണവും വേദനയും വായനയെ മാറ്റിനിർത്താനും കാരണമാകുന്നു. വരുമാനം ഇല്ലാത്തത് പുസ്തകം വാങ്ങുവാൻ തടസമാണ് പലർക്കും. ചില പ്രിസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഓൺലൈൻ / ഇ-വേർഷൻ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു. പുസ്തക പ്രകാശനം മുതൽ പുസ്തകമേളകൾ വരെ ഇല്ലാതാക്കിയ കാലത്ത് വായനയുടെ ഏകാഗ്രതയെ ഭീതി വല്ലാതെ അലട്ടുകയാണ്.



ജീവിത തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വായന കൈവിട്ടുപോയ പലരും അതിലേക്ക് തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഡെമോക്ലസിന്റെ വാൾ കണക്കെ മഹാമാരി ശിരസ്സിനുമേൽ തൂങ്ങുമ്പോൾ വായനയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതിന്റെ യഥാർഥ അർഥത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ആകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യമെന്നും ജോയ് ഡാനിയേൽ പറയുന്നു.



സ്വന്തമല്ലാത്ത അനുഭവ പരിസരങ്ങളെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവേചിച്ച് അറിയുന്നതിലെ ആനന്ദവും അവനവനെ അന്യരാരോ എഴുതി വെച്ചവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നതിലെ അതീന്ദ്രിയതയും ധ്യാനാത്മകമായി പകരുന്ന വായന പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റും കവയിത്രിയുമായ അനീഷ പറഞ്ഞു.



വിദ്യാർഥികളിലെ വായന



ഒാൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ അരസികത്വത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളും പുസ്തകവായനയിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തതായും അവരിൽ തനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും മുരളി മംഗലത്ത് പറയുന്നു. കുമാരനാശാന്റെ പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമാഗാനത്തിലൂടെ കുത്തിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് അൽപനേരത്തേക്കെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ പൂത്തുലയുന്നു. അവരിൽനിന്ന് ഭാഷയുടെ മന്ത്രികസ്പർശം പൂർണമായി അറ്റുപോയിട്ടില്ല. ഈ ദുരിതകാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഉറക്കെ കവിത ആലപിക്കും. കഥകൾ പാരായണം ചെയ്യും. കൊച്ചുകൊച്ചു ലേഖനങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ശ്രവിക്കും. വായനയുടെ പൂക്കാലം മനുഷ്യന്റെ അഭയമായി തിരിച്ചെത്തുകതന്നെ ചെയ്യും.

വായന ഇന്ന് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. വായനയെക്കുറിച്ച് വാ തോരാതെ ഓൺലൈൻ ചർച്ചകൾ നടത്തി ലോക വായനാദിനമായ ഇന്നു മുഴുവൻ നമ്മൾ അർമാദിക്കും. അർമാദം ഉന്മാദത്തിന്റെ ആർഭാടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടണം. വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള മഹദ്‌വചനങ്ങൾ ഗൂഗിളമ്മായിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. വയനയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിച്ച പി.എൻ. പണിക്കരെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ, അവയൊക്കെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് കെട്ടുകാഴ്ചകളൊരുക്കി ഇന്നേ ദിവസത്തെ മൊത്തം അടിപൊളിയാക്കാം എന്നേയുള്ളു. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് കോരിത്തരിച്ച് മലയാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിച്ചാലും അലമാരയിൽ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാവം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. അതുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.



English Summary: Reading books in the time of covid