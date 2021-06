ദുബായ്∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മത്സരക്ഷമതയുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി യുഎഇ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഐഎംഡി വേൾഡ് കോംപറ്റിറ്റീവ്നെസ് റാങ്കിങ് 2021 റിപ്പോർട്ടിലാണ് മധ്യപൂർവദേശത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി യുഎഇ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത്.

അമേരിക്ക, കാനഡ, ജർമനി, ചൈന, ബ്രിട്ടൺ, ഓസ്ട്രിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണകൊറിയ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളേക്കാൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മെച്ചമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് യുഎഇ. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ താഴെപ്പോയപ്പോൾ യുഎഇക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ ഒൻപതാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താനായെന്ന് ഐഎംഡി ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റോസ് കാബോളിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എണ്ണയിതര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ദശാബ്ദങ്ങളായി യുഎഇ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളുടെ ഫലം കൂടിയാണിത്. യൂറോപ്പ്, മധ്യപൂർവദേശം, ഉത്തരാഫ്രിക്ക എന്നീ മേഖലകൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ യുഎഇ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. ഖത്തർ മൂന്നു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പതിനേഴാമതും സൗദി 24-ാം സ്ഥാനം വിട്ട് 32-ാമതും ആയി. ആഗോള തലത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നത്. സ്വിറ്റ്സർലണ്ട്, സ്വീഡൻ, ഡെൻമാർക്ക്, നെതർലണ്ട്സ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിങ്ങനെയാണ് പട്ടിക ക്രമം.

ഉറച്ച ഭരണവും വ്യവസായം വളർത്താൻ യോജ്യമായ നയങ്ങളും നടപടികളും യുഎഇക്ക് കരുത്തായി. ജോലി മേഖലയിൽ യുഎഇയിൽ വൻ ഇടിവ് തുടർന്നപ്പോഴും സമ്പദ് രംഗം താഴെപ്പോയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിർമാണ പ്രക്രിയകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതും തൊഴിൽ നഷ്ടം പ്രധാനമേഖ പ്രധാനമേഖലയിൽ അല്ലാതിരുന്നതും തുണയായി.

English Summary: UAE's resilience ranks it 9th globally for economic competitiveness despite the pandemic.