രാപകൽ ചൂടിൽ വലഞ്ഞ് യുഎഇ; മൺസൂൺ കാത്ത് ഒമാൻ

ദുബായ് ∙ ശക്തമായ ചൂടു തുടരുന്ന യുഎഇയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില 47 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി. വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ് വീശി. തീരദേശ മേഖലകൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമാണ്.

അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം ഉയർന്നതിനാൽ രാത്രിയിലും കടുത്ത ചൂടാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഒമാനിൽ വേനൽ ശക്തമായെങ്കിലും സലാല ഉൾപ്പെടുന്ന ദോഫാർ മേഖലയിൽ നാളെ മൺസൂൺ എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമാണ്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെയാണു മൺസൂൺ.

English Summary: Hot weather is expected across most parts of the UAE.