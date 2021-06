സൗദിയിൽ 1079 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്; 14 മരണം, രോഗമുക്തി 1214

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ ഇന്ന് പുതുതായി 1079 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 14 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1214 ആണ്. 10,896 സജീവ രോഗികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു. ഇവരിൽ 1516 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 20 ഗുരുതര രോഗികളാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മക്കയിലാണ്: 320 പേർ. ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മക്കയാണ് മുന്നിൽ: 428 പേർ. റിയാദിൽ പുതുതായി 216 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിത്. 317 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ട്. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവിശ്യ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ 206, അസീർ 100, ജിസാൻ 63, മദീന 57, അൽഖസീം 38, നജ്‌റാൻ 20, തബൂക്ക് 19, ഹായിൽ 17, അൽബാഹ 13, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 6, അൽജൗഫ് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ്.



ഇവിടങ്ങളിലെ ഗരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ 236, അസീർ 150, മദീന 118, ജിസാൻ 88, അൽഖസീം 70, നജ്‌റാൻ 30, തബൂക്ക് 29, ഹായിൽ 25, അൽബാഹ 16, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 7, അൽജൗഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 474,191 ഉം രോഗമുക്തി നേടിയവർ 455,618 ഉം, മരണസംഖ്യം 7,590 ഉം ആയി.



പുതുതായി നടത്തിയ 84,652 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 20,961,776 കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. സൗദിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർ 16,582,530 പേരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



