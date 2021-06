ജുമൈറ ബീച്ചിൽ ഒരുങ്ങുന്നു 16 കി.മീ. സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്

ദുബായ് ∙ ദുബായ് വാട്ടർകനാലിനു സമാന്തരമായുള്ള ജുമൈറ സ്ട്രീറ്റ് സൈക്കിൾ ട്രാക്കിനെയും ദുബായ് ഇന്റർനെറ്റ് സിറ്റിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ട്രാക്ക് ആയി ജുമൈറ ബീച്ചിൽ 16 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു.

വാട്ടർ കനാൽ മുതൽ ഉംസുഖം പാർക്ക് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ട്രാക്കിന് 4 മീറ്റർ വീതിയുണ്ടാകും. ജോഗിങ്, വോക്കിങ് ട്രാക്കുകളും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട്. ജുമൈറ സ്ട്രീറ്റ്, കിങ് സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് സ്ട്രീറ്റുകൾ, ദുബായ് ഇന്റർനെറ്റ് മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് 3 മീറ്ററാണു വീതി.സൺസെറ്റ് മാൾ, ഓപ്പൺ ബീച്ച്, ദുബായ് സെയ്‌ലിങ് ക്ലബ്, കൈറ്റ് ബീച്ച്, ഉംസുഖൈം പാർക്ക്, ബുർജ് അൽ അറബ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ യാത്രചെയ്യാം.

സൈക്കിൾ, ഇ-സ്കൂട്ടർ ട്രാക്കുകളുടെ വിപുല ശൃംഖലയാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ആർടിഎ ചെയർമാൻ മത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. പ്രധാന ഓഫിസുകൾ, മാളുകൾ, മെട്രോ-ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ഉല്ലാസ മേഖലകൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാകും ഇവ. പ്രധാന പാതകളോടനുബന്ധിച്ച് സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സൈക്കിളുകളുടെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കണം.



2026ൽ 739 കി.മീ ട്രാക്ക്



ദുബായിയെ സൈക്കിൾ സൗഹൃദ നഗരമാക്കാനുള്ള 40 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ വ്യക്തമാക്കി. 276 കിലോമീറ്റർ ട്രാക്ക് നിർമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും നൂതന സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ 739 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് സജ്ജമാകും. സൈക്കിൾ സാവാരി ശീലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇന്നവേഷൻ ലാബിന് ജുമൈറ സൈക്കിൾ ഹബിൽ നേരത്തേ രൂപം നൽകിയിരുന്നു.

