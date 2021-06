ദോഹ∙ ഖത്തർ നാഷനൽ ടൂറിസം കൗൺസിൽ (ക്യുഎൻടിസി) ലൈസൻസുള്ള 100% ഹോട്ടലുകൾക്കും 'ഖത്തർ ക്ലീൻ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നതിനാൽ റസ്റ്ററന്റുകളിലാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും മികച്ച സേവനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണു പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടത്.

ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്ന ഹോട്ടലുകൾ വ്യവസ്ഥകൾ തുടർന്നും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ടൂറിസം കൗൺസിലും മന്ത്രാലയവും ചേർന്നു രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റികൾ പരിശോധന നടത്തും.

English Summary : 100% of hotels in Qatar are now Qatar Clean certified