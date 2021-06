സന്ദർശക, ടൂറിസ്റ്റ് വീസക്കാർക്കും അബുദാബിയിൽ സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ

അബുദാബി ∙സന്ദർശക, ടൂറിസ്റ്റ് വീസക്കാർക്കും അബുദാബിയിൽ സൗജന്യ കോവിഡ്19 വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുന്നു. അബുദാബിയിൽ നിന്നെടുത്ത സന്ദർശക വീസക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സേഹ( SEHA) ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിന് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വീസയിലുള്ള യു െഎഡി ( UID) നമ്പർ ചേർത്താണ് റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ, യുഎഇ ഫോണ്‍ നമ്പരും നൽകണം. അബുദാബിയിൽ ലഭ്യമായ സിനോഫാം, ഫൈസർ വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാകും. 800 50 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിച്ചും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.



അതേസമയം, യുഎഇ ദേശീയ വാക്സീനേഷൻ ക്യാംപെയിൻ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഇതിനകം രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 87% പേർ വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആകെ 14.5 ദശലക്ഷം വാക്സീനുകളാണ് ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യ–രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

