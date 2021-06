ബഹ്റൈൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ല

മനാമ∙ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയെന്നതു തങ്ങളുടെ വിദേശനയം അല്ലെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ. നല്ല അയൽ‌പക്ക ബന്ധവും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കലുമാണു ബഹ്‌റൈൻ‌റെ വിദേശനയമെന്നും വിദേശമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനിലെ മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് രാജ്യാന്തര സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബഹ്‌റൈൻ വിദേശനയവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒന്നുമില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു.

അതേസമയം ഖത്തറിലെ അൽ ജസീറ ടെലിവിഷൻ സം‌പ്രേക്ഷണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ബഹ്‌റൈനും ബഹ്‌റൈൻ ജനതയ്ക്കുമെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചാനലിന് തൊഴിലിനെകുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുമാണ് പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ചാനൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ റിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ‌ററിൽ കഴിയുന്നവർ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ അല്ല. ക്രിമിനൽ/തീവ്രവാദ കുറ്റങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ.

രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എൻ‌ജി‌ഒ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ജൂഡിഷൽ നടപടികൾക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് അവർ സെൻ‌ററിൽ കഴിയുന്നത്.

പരസ്പരം സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ജിസിസി നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ധാരണകൾക്ക് വിരുദ്ധമായതാണു ചാനലിലെ പരാമർശങ്ങൾ. ബഹ്‌റൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനൽ ഇടയ്ക്കിടെ സം‌പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഒരുതരം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യാ‍വകാശം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ കൃത്യതയുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ബഹ്‌റൈൻ എന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

