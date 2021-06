സാമ്പത്തിക തളർച്ച നേരിടാൻ സഹകരണം അനിവാര്യം: അമീർ

ദോഹ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം മറികടന്നു വികസന മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി. വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വികസിത-വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയുകയെന്നതു പ്രധാനമാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾക്കും സഹായം നൽകുന്നതിൽ തുടർന്നും ഖത്തർ മുൻനിരയിലുണ്ടാകുമെന്നു 'ഖത്തർ സാമ്പത്തിക ഫോറ'ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിനു രൂപം നൽകിവരികയാണെന്ന് അമീർ പറഞ്ഞു. 7,500 കോടി റിയാലിന്റെ ഉത്തേജക പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും വലിയ രീതിയിൽ വികസിച്ചു.

വൈവിധ്യവൽക്കരണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കും. ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതികൾക്കൊപം എണ്ണയിതര മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകും. 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രകൃതിവാതക ഉൽപാദനം 40% കൂട്ടുകയാണു ലക്ഷ്യം. എണ്ണയിതര മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നടപടി സ്വീകരിക്കും. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 61 ശതമാനവും എണ്ണയിതര മേഖലയിൽ നിന്നാണ്.

നിക്ഷേപ സൗഹൃദ രാജ്യമായ ഖത്തറിൽ രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും. എല്ലാ മേഖലയിലും നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കും. പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ത്രിദിന വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാർ, രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർ, നയതന്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 2,000ൽ ഏറെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.

English Summary : Qatar Economic Forum to help face challenges and build a better future for all, says Amir