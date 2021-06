കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ബീച്ചുകളിൽ ടവർ വരുന്നു

റാസൽഖൈമ ∙ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഫ്ലമിംഗോ, അൽ മാരിദ് ബീച്ചുകളിൽ 3 മാസത്തിനകം ടവറുകൾ നിർമിക്കാൻ പദ്ധതി. ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ, മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സേവനം ഇവിടെയുണ്ടാകും.

ചൂടുകാലമായതോടെ ബീച്ചുകളിൽ വരുന്നവരേറി. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്.

നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും മറൈൻ റെസ്ക്യൂ വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി റാക് പൊലീസ് ഡയറക്ടർ മേജർ ആരിഫ് ഫർനാകി പറഞ്ഞു. തീരദേശ മേഖലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കടലിന്റെ സ്വഭാവം ഏതു സമയത്തും മാറാമെന്നതിനാൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

മറക്കരുത് നിർദേശങ്ങൾ



∙ നീന്താനിറങ്ങുന്നവർ തിരമാലകളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പാറക്കെട്ടുകളും കടൽ ഭിത്തിയുമുള്ള മേഖലകൾ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമാണ്.

∙ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധവേണം. നീന്തൽ അറിയാമെങ്കിലും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ധരിപ്പിക്കണം. കുട്ടികൾ നീന്താനിറങ്ങുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും കൂടെയുണ്ടാകണം.

∙ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം, മഴ, കാറ്റ് എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ കടലിൽ ഇറങ്ങരുത്.

∙മത്സരിച്ചുള്ള നീന്തൽ, മറ്റ് അഭ്യാസങ്ങൾ, അനുവദനീയ മേഖലകൾ മറികടക്കുക എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കുക. ഒറ്റപ്പെട്ട ബീച്ചുകളും രാത്രികാല നീന്തലും ഒഴിവാക്കുക.

