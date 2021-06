കോവിഡ് അതിവേഗ പരിശോധന; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കടമ്പകളേറെ, ആശങ്ക

ദുബായ് ∙ നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ. റാപ്പിഡ് പിസിആർ ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ ട്രൂനാറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയാണെങ്കിലും ഫലം ലഭിക്കാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകും.



അതേ സമയം അതിവേഗ പരിശോധന എന്ന നിലയിലാണ് ദുബായ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അബട്ട്, തെർമോഫിഷർ എന്നീ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകളാണ് അഭികാമ്യം എന്നതിനാലാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഈ യന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് ഐസിഎംആർ അംഗീകാരവുമുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾക്ക് ഐസിഎംആറിന്റെ അംഗീകാരം വേണം. അബട്ടിൽ 15 മിനിറ്റിലും തെർമോഫിഷറിൽ അരമണിക്കൂറിലും ഫലം അറിയാം.

ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാലു പരിശോധനകൾ നടത്താം. ഒരു വിമാനത്തിൽ ശരാശരി 120 യാത്രക്കാർക്ക് പരിശോധനകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ശരാശരി പത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. കൊച്ചി പോലെ തിരക്കുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 50 യന്ത്രങ്ങളെങ്കിലും വേണം. ഒരു യന്ത്രത്തിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് വില. ഇവ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മറ്റും ഇവ ഓർഡർ നൽകി ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. അതിന് രണ്ടുദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കൂടുതൽ പേരെ നിയമക്കണം.

പരിശോധനയ്ക്ക് ശരാശരി നാലായിരം രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. ഇത്രയും തുക ചെലവഴിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയമിച്ച് പരിശോധനകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദുബായ് നാലു മണിക്കൂർ പരിശോധനാഫലം വേണമെന്ന തീരുമാനം മാറ്റിയാലുള്ള ആശങ്കയും കമ്പനികൾ വിമാനത്താവള അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന.

