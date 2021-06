കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മേഖലകളെ സജ്ജമാക്കണം: മുകേഷ് അംബാനി

ദോഹ ∙ കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിനു യോജിച്ച വിധം വാണിജ്യ-വ്യവസായ മേഖലകളെ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് റിലയൻസ് ചെയർമാനും എംഡിയുമായ മുകേഷ് അംബാനി. ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നേറാനാകൂ.

രാജ്യാന്തര വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹായ-സഹകരണങ്ങൾ ശക്തവും ഊഷ്മളവുമാകണമെന്നും ഖത്തർ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം കരകയറുകയെന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിലുള്ളത്. അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മരുന്നുകളും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായമെത്തിച്ച രാജ്യമാണ് ഖത്തർ.

സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി നേരിട്ട രാജ്യങ്ങളെ ഇതര രാജ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും ശക്തമായ രാജ്യാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയും വേണം. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്നും ഇതു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

