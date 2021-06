അബുദാബിയിൽ ലൈറ്റിടാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ പിഴ

അബുദാബി ∙ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ലൈറ്റിടാതെ രാത്രി വാഹനമോടിച്ചാൽ 500 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ 4 ബ്ലാക് പോയിന്റും ശിക്ഷയെന്നു പൊലീസ്.

ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇതാവർത്തിച്ചാൽ കേസ് ഫയൽ ട്രാഫിക് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറുന്നതടക്കം കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. നിയമലംഘകരെ പിടികൂടാൻ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിക്കരുതെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് പട്രോളിങ് ഡയറക്ടർ മേജർ സാലിം അഹമ്മദ് അശാംസി പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോൺ: 999.

English Summary: 4 black points for driving at night without using lights in abu dhabi.