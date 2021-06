ദോഹ∙ 2022 ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് വിൽപന ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും. മത്സരം കാണാനെത്തുന്ന എല്ലാവരും വാക്സീൻ എടുത്തിരിക്കണം. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു ഫിഫ വ്യക്തമാക്കി.

വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ഇതിനു സൗകര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായി 10 ലക്ഷം ഡോസ് കരുതാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽതാനി കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

13 യൂറോപ്യൻ ടീമുകളിൽ 10 എണ്ണം ജനുവരിയിലാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക. ലോകകപ്പ് ജൂണിലാണു നടക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഖത്തറിലെ ചൂടുകാലം കണക്കിലെടുത്ത് നവംബർ 21നാകും ആരംഭിക്കുക.

English Summary: Only fully vaccinated people to be allowed at fifa qorld cup 2022.