കോവിഡ് പരിശോധന: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാബ് ദുബായിൽ

ദുബായ് ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് പരിശോധനാ ലാബ് ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ തുറന്നു. ടെർമിനൽ രണ്ടിനു സമീപം 20,000 ചതുരശ്ര അടിയിലൊരുക്കിയ ലാബിൽ വിവിധ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അതിവേഗ സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത്.

പ്രതിദിനം ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കം ഫലം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ടെർമിനൽ ഒന്നു കൂടി തുറക്കുന്നതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻവർധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാബ് തുറന്നതോടെ നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി യാത്രക്കാർക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയും.

ദുബായ് എയർപോർട്സ് ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് അൽ മക്തൂം, ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം തുടങ്ങിയവർ ലാബിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

English Summary: Dubai airport to have world's largest lab for processing pcr test.