കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്കുള്ള വിമാനസർവീസ് ജൂലൈ 7 മുതൽ

ദുബായ്∙ കേരളത്തിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്കുള്ള വിമാനസർവീസ് ജൂലൈ ഏഴിന് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം. ഫ്ലൈദുബായ്, എമിറേറ്റ്സ് വിമാനക്കമ്പനികളാണ് ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ സമയം, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നു ജുലൈ മൂന്നു മുതലും സർവീസ് ആരംഭിക്കും. അരമണിക്കൂർ മുൻപാണു വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചത്.



23 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ചില കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത ഉള്ളതിനാൽ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

English Summary: Flights from Kerala to Dubai will resume from July 7