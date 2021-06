രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടി സൗദിയിൽ പവിഴ ദ്വീപ് ഉദ്യാനം

ജിദ്ദ∙ പരമ്പരാഗത നഗര സങ്കൽപങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതി സൗദിയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ചെങ്കടൽ തീരത്ത് ഉയരുന്ന നിയോമിലെ മറ്റൊരു വിസ്മയ പദ്ധതിയും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടി. ശൂഷ ദ്വീപിലെ പവിഴത്തോട്ടമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സൗദിയുടെ വിനോദ സഞ്ചാര ഐക്കണും ആയി സിഎൻഎൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് കാർബൺ രഹിത പട്ടണം എന്ന സങ്കൽപം ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. നിയോമിന്റെയും കിങ് അബ്ദുല്ല യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് 100 ഹെക്‌ടർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള ഈ പവിഴ ദ്വീപ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി വിസ്മയങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും പുതുമകളോടെ കാലത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നൂതന രീതിയിൽ പ്രദർശന ചാരുത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമായി ശൂഷ ദ്വീപിലെ 'അറ്റോൾ പാർക്' മാറും.

2025 ഓടെയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുക. പവിഴ ഉദ്യാനം പൂവണിയുന്നതോടെ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണ -വികസന വഴിയിൽ നിയാമിന്റെ സ്ഥാനം ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തും. ചെങ്കടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കിങ് അബ്ദുല്ല യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി. തീരദേശ-സമുദ്ര വിഭവ ലബോറട്ടറി എന്നിവയിലെ വിദഗ്‌ധർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'മാരിടെക്ച്വറൽ' സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പവിഴത്തോട്ടം നിർമിക്കുന്നത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ സാധാരണ പുനസ്ഥാപനം പ്രയാസകരവും ചെലവേറിയതുമാണ്. 'മാരിടെക്ചർ' എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഒരു ഉദ്യാനം പോലെ പവിഴങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെങ്കടലിൽ വിപുലമായ പവിഴപ്പുറ്റുകളും സവിശേഷമായ ജൈവവൈവിധ്യവുമുണ്ട്.പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ യഥാർഥ ധർമം ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് തീരപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവ പല സമുദ്ര ജീവികൾക്കും അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനോഹരമായ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, സമൃദ്ധമായ സമുദ്രജീവിതം, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഇത്രമാത്രം സവിശേഷമാക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പഠിതാക്കളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരിടമാകും ഇവിടം. 300 ലധികം ഇനം പവിഴവും ആയിരം ഇനങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാകും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെങ്കടലിലെ സമുദ്ര ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള നവീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമുദ്ര ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിയോമിന്റെ അഭിലാഷത്തെ ശൂഷ ദ്വീപ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പുതിയ ടൂറിസം ഐക്കണാകാൻ സൗദിയെ പ്രാപ്തമാക്കും എന്നത് തീർച്ച.

English Summary: Island in Saudi has made headlines in International Media