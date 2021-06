മലയാളികളടക്കം കബളിക്കപ്പെട്ടു;കാർഗോ കമ്പനി തട്ടിയെടുത്തത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വൻ തുകയും

ദുബായ്∙ മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും വൻ തുകയും തട്ടിയെടുത്ത് ഡോർ ടു ഡോർ കാർഗോ കമ്പനി മുങ്ങിയതായി പരാതി. ബർ ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാർഗോ കമ്പനി പൂട്ടിയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുൻപ് ഉടമസ്ഥർ സ്ഥലം വിട്ടത്. ലീഫ് ലെറ്റിൽ നൽകിയിരുന്ന ബിസിനസ് ബേ കെട്ടിടത്തിലെ ഒാഫിസ് വ്യാജമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും പണവും തട്ടിയെടുത്ത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പലരും ബർ ദുബായ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.



കപ്പൽ മാർഗം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങളയക്കാം എന്ന പരസ്യം കണ്ടാണ് പലരും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപു സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ ഇൗ കാർഗോയെ ഏൽപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് കിലോ ഗ്രാമിന് 4 ദിര്‍ഹമായിരുന്നു നിരക്ക്. മറ്റു കാർഗോ കമ്പനികൾ കിലോ ഗ്രാമിന് 6 ദിർഹമാണ് ഇൗടാക്കുന്നത്. കൂടിയത് 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ ഏൽപിച്ച സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യും എന്നറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു മാസമായിട്ടും പലരുടെയും സാധനമെത്താത്തിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. കാർഗോ ഡെലിവറി ചെയ്തവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ സ്വിച്ഡ്

ഒാഫുമാണ്. പിന്നീട് ബർ ദുബായിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫെയ്സ് ബുക്ക് പേജിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കദനകഥകളാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.

കംപ്യൂട്ടറും മകൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നഷ്ടമായി.

താനയച്ച കംപ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും മകൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഒരു മാസത്തിലേറെയായിട്ടും ലഭിച്ചില്ലെന്നു ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഡി.ജോയ് മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. മേയ് 19ന് പെരുന്നാൾ അവധിക്ക് താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ റിസപ്‌ഷനിൽ കണ്ട പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് കാർഗോ വഴി 50 കിലോയോളം പുസ്തകങ്ങളും 40 കിലോയോളം മറ്റുസാധങ്ങളും അയച്ചു. അതിൽ ഡെസ്‌ക് ടോപ് കമ്പ്യുട്ടർ, മക്കൾക്കുവേണ്ടി വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾഎന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരം ദിർഹത്തോളം കാർഗോ ചാർജ് കൊടുത്തു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സാധനമെത്തിക്കും എന്നായിരുന്നു ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ വിളിച്ച് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജൂൺ 10 ആകുമ്പോൾ നാട്ടിലെത്തും എന്നും പറഞ്ഞു. 15 വരെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതായപ്പോൾ പരസ്യത്തിൽ കണ്ട് ആദ്യം വിളിച്ച കാർഗോയുടെ ആളെ വിളിച്ചു. അയാളുടെയും അന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വന്നവരുടെയും ഫോൺ സ്വിച് ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. കമ്പനി ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പരതിയപ്പോൾ അവരുടെ ഫെയ്സ്‌ബുക്ക് പേജിൽ ഇതേ അനുഭവം ഉള്ള പലരും പരാതി പറയുന്നത് കണ്ടു. പിന്നീ‌ട് ബർ ദുബായ് റഫാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കാർഗോ കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെനിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞതായി അധികൃതർ മറുപടി നൽകി. താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷനിൽ ആയിരുന്നു കാർഗോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ(24) വരെ അവരുടെ എല്ലാ ഫോണുകളും ഓഫാണെന്നും ഡി.ജോയ് പറഞ്ഞു.

ഭർത്താവിന്റെ ജോലി നഷ്ടമായി; സാധനങ്ങളും

ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട അടൂർ സ്വദേശി ബിന്ദുവിനും വൻ നഷ്ടമുണ്ടായി. ഭർത്താവിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേയ്ക്ക് താമസം മാറിയപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇൗ കാർഗോ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. വഴിയരികിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലീഫ് ലെറ്റിലെ നമ്പരിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവാവും വന്ന് മാർച്ച് 15ന് സാധനങ്ങളെടുത്തു പോയി. നാട്ടിലെ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സേവന നിരക്ക് 500 ദിർഹം വാങ്ങിയാണ് ആയിരങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്. 30 മുതൽ 40 ദിവസത്തിനകം സാധനങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കും എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ, 2 മാസമായിട്ടും സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മാസം മുൻപ് സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൊബൈൽ ഫോണിലും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി മനസിലായി. നാ‌ട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ഏറെ കാലമായി വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

മേയ് 15ന് 3,000 ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന 49 കിലോ ഗ്രാം സാധനങ്ങൾ നാട്ടിലേയ്ക്കയച്ച മുംബൈ സ്വദേശി ലെസ് ലി പിന്റോയ്ക്കും വൻ നഷ്ടമുണ്ടായി. 220 ദിർഹം കൊടുത്തായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ കാർഗോയെ ഏൽപിച്ചത്. 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ, ഇടയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും മൊബൈൽ നമ്പരിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും സ്വിച് ഡ് ഒാഫ് കണ്ടു. ബിസിനസ് ബേയിലെ ഒാഫീസ് മേൽവിലാസം റസീപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ‌ആ കെട്ടിടത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ഒാഫിസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇൗ യുവാവ്.

അൽഖൂസിൽ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിനു ജോലി ചെയ്യുന്ന ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് സിയാഉൾ, ഉത്തർ പ്രദേശ് സ്വദേശി മുഹ് യുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെയും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

‍സാധനങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം

സാധനങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ ഡോർ ടു ഡോർ കാർഗോ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ബർ ദുബായ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുജനങ്ങളെോട് നിർദേശിച്ചു. മുങ്ങിയെന്ന് കരുതുന്ന കാർഗോ താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷനിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഏറെ കാലമായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാർഗോ സ്ഥാപനങ്ങൾ യുഎഇയിലുണ്ട്. ഇതിലേതിലെങ്കിലും അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ, ലൈസൻസ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വിശ്വസനീയമായ സ്ഥാപനമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം.

English Summary: Malayalees and others robbed by Cargo Company in UAE