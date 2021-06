ദോഹ∙ രാജ്യാന്തര സമാധാന സൂചികയിൽ (ജിപിഐ) മധ്യപൂർവദേശവും ഉത്തരാഫ്രിക്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന 'മെന' മേഖലയിൽ ഖത്തറിന് വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 29. 2016 മുതൽ മെന മേഖലയിൽ ഖത്തർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഇക്കണോമിക്‌സ് ആൻഡ് പീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സൂചികയിൽ 163 രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ, സൈനിക നടപടികളുടെ തോത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് സൂചിക തയാറാക്കുക.

English Summary: Qatar ranks first in mena region in global peace index.