ചന്ദ്രനെ അരിച്ചുപെറുക്കും റോവർ ചാരക്കണ്ണുകൾ

ദുബായ് ∙ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന യുഎഇ റോവർ റാഷിദിലെ ക്യാമറകൾ തിരിയുക ഇതുവരെയറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്. 'മേലും കീഴും' നോക്കി നടക്കുന്ന റോവർ മണ്ണിലെ ഓരോ തരിയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അപൂർവതകളും ഒപ്പിയെടുക്കും. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ചാരക്കണ്ണുകൾ.

റോവറിലെ ക്യാമറകൾക്ക് ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുണ്ടെന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെന്റർ (എംബിആർഎസ് സി) വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തവർഷം അവസാനപാദം ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് റാഷിദിന്റെ യാത്ര. സ്പേസ്എക്സ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണു വിക്ഷേപണം.

ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായി വികസിപ്പിച്ച 2 ക്യാമറകളാകും മണ്ണിന്റെയും ആകാശത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും പകർത്തുക. ഫ്രാൻസിലെ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ സ്പേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് യുഎഇക്ക് ഈ ക്യാമറകൾ നൽകുന്നത്. മൈക്രോ ലെൻസുകളും കളർ ഫിൽറ്റർ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. വർണചിത്രങ്ങൾ അതിവേഗം പകർത്താനും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനും കഴിയും.

റോവറിന്റെ ചക്രം ഉരുളുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് എംബിആർഎസ് സി ഡയറക്ടർ ജനറൽ യൂസഫ് ഹമദ് അൽ ഷെയ്ബാനി പറഞ്ഞു. ഭൂമിയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ചന്ദ്രനിൽ ഒരു പേടമോ വാഹനമോ ചലിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകൾ മനസിലാക്കിയാൽ ഭാവിയിെല പദ്ധതികൾക്കു നേട്ടമാകും.

English Summary: Rashid rover to have two full hd cameras for space exploration.