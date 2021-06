റിയാദ് ∙ സൗദയിലെ കോവിഡ് ട്രാക്കിങ് ആപ്ലികേഷനായ 'തവക്കൽന'യിൽ പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. മക്കയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഗതാഗത ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി തവക്കൽന വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഹജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത്. കൂടാതെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് റെഡ് ക്രസന്റ് ആംബുലസ് സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളും ആപ്ലികേഷൻ വഴി ലഭ്യമാകും.

സമർപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമാകും. ഹജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണിത്. ആപ്ലികേഷൻ വഴിയുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക ആവശ്യമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ അപ്പപ്പോൾ തീർപ്പാക്കാൻ സേവന ദാതാക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റാനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നതാണ് പുതുതായി ചേർത്ത മറ്റൊരു ഫീച്ചർ. ആപ്ലികേഷനിലേക്ക് 'സൈൻഇൻ' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 'ഹെൽപ്' ഓപ്‌ഷൻ വഴിയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുക. ഇതുവഴി പ്രവാസികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റാൻ കഴിയും. വിനോദ സഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹോട്ടൽ ക്വറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടവർക്ക് അവരുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനും തവക്കൽനയിൽ സൗകര്യമുള്ളതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



സൗദി ഡേറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതോറിറ്റിയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സൗദിയിലെ ഏറെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച ഈ ആപ്പ് രൂപകൽപന ചെയ്തത്. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തവക്കൽനയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.

