രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ദുബായ് പൊലീസ് എയർ വിങ്

ദുബായ് ∙ വിമാനം പുറപ്പെട്ട് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ രോഗിയെ ദുബായ് അൽ മക്തൂം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ തിരിച്ചിറക്കി. രോഗിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ദുബായ് പൊലീസ് എയർ വിങ്. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ യൂറോപ്പ്യൻ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായാണു വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ, വിമാനം പുറപ്പെട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു വിമാനം അൽ മക്തൂം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ദുബായ് പൊലീസ് എയർ വിങ് സംഘം ഹെലികോപ്ടർ, ആംബുലൻസ് എന്നിവ വിമാനത്താവളത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. യുവതിയെ ഉടൻ തന്നെ റാഷിദ് ആശുപത്രിയെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദുബായ് കോർപറേഷൻ ആംബുലൻസ് സർവീസസിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് ദുബായ് പൊലീസ് എയർ വിങ് ഡയറക്ടർ കേണൽ അലി മുഹമ്മദ് ഫരാജ് അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു. ദുബായ് എയർ വിങ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ആംബുലൻസ് സർവീസ്, തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ചെയ്തുവരുന്ന‌ു.

English Summary: Dubai police airlift woman to hospital after her health deteriorates