സൗദിയിൽ ഇന്ന് 1301 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 17 മരണം, രോഗമുക്തി 1376

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ ഇന്ന് പുതുതായി 1301 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 17 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1376 ആണ്. 11,239 രോഗികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു. ഇവരിൽ 1450 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 16 പേർ കുറഞ്ഞു.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 4,82, 003 ഉം രോഗമുക്തി നേടിയവർ 4,63 004 ഉം, മരണസംഖ്യം 7,760 ഉം ആയി. പുതുതായി നടത്തിയ 92,192 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 21,506,148 കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. സൗദിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർ 17,138,675 പേരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മക്കയിലാണ്: 306 പേർ. ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മക്കയാണ് മുന്നിൽ: 388 പേർ. റിയാദിൽ 298 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 299 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ട്. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവിശ്യ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ 225, അസീർ 185, ജിസാൻ 89, മദീന 54, അൽ ഖസീം 50, നജ്‌റാൻ 28, അൽബാഹ 20, ഹായിൽ 18, തബൂക്ക് 13, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 11, അൽജൗഫ് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ ഗരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ 218, അസീർ 185, മദീന 91, ജിസാൻ 84, അൽഖസീം 74, നജ്‌റാൻ 34, തബൂക്ക് 30, ഹായിൽ 22, അൽബാഹ 14, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 7, അൽജൗഫ് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി.

കുട്ടികളിൽ ശരീര താപം കൂടുക, ഛർദി, വയറിളക്കം എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ചികിത്സാ സഹായം തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രലയം പറഞ്ഞു. മുതിർന്നവരുടെ അതേ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കുട്ടികളിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആർത്തവ ചക്രവുമായി വാക്‌സിനേഷന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

