കുവൈത്തിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് മാളിലും ജിമ്മിലും എത്താം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ നാളെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിയമപ്രകാരം മാളുകളിലും റസ്റ്ററൻ‌റുകളിലും ജിമ്മുകളിലും സലൂണുകളിലും കോവിഡ് വാക്സീൻ 1 ഡോസ് എടുത്തവർക്കും പ്രവേശിക്കാം. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമാകും പ്രവേശനം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിലാണ് അധികൃതർ അക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

വാക്സീൻ എടുത്തത് സംബന്ധിച്ച ഇമ്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാകും പ്രവേശനം. 2ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് ആപ്പിൽ പച്ചനിറവും 1 ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് മഞ്ഞ നിറവും തെളിയും. വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ചുകപ്പ് നിറമായിരിക്കും. പച്ച, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളവ മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ.

ഷോപ്പുകളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ അവർ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

English Summary: People vaccinated with one dose can enter malls starting sunday.