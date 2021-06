മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ 119 കോവിഡ് മരണം; ഒമാനില്‍ ആശങ്ക

മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ 119 കോവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടി മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 5,517 പേര്‍ രോഗ ബാധിതരായി. 5921 രോഗികള്‍ കൂടി കോവിഡ് മുക്തി നേടി. ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 262,059 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കോവിഡ് മരണം 2,967 ആയി.



229,998 പേരാണ് ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയത്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 87.8 ശതമാനമായി.

അതേസമയം, 24 മണിക്കൂറിനിടെ 214 രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1635 രോഗികളാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതില്‍ 489 പേര്‍ തീവ്രപരചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

