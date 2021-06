ചെറുപ്പക്കാരിലെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം; രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ

അബുദാബി ∙ ചെറുപ്പക്കാരിലെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാൻ രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ. ദേഷ്യം, വിഷാദം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതടക്കമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുക രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ്.

സുഹൃത്തുക്കൾ, ഓൺലൈൻ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ലഹരിമരുന്നിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെകുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയും വേണമെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ലഹരിമരുന്നുപയോഗം തടയാൻ വിവിധ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഊർജിത കർമപരിപാടികൾ നടപ്പാക്കി വരികയാണെന്നു സാമൂഹിക വികസന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ബുഷ്ര അൽ മുല്ല പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മറ്റും ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പ്രധാനമാണ്. യഥാസമയം ചികിത്സ തേടാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആർഭാടവും ദുർചെലവുകളും ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള വരുമാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നു ചിന്തിക്കണം.

ശിൽപശാലകൾ, സെമിനാറുകൾ, മറ്റു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചികിത്സയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരും.

English Summary: UAE communities urged to help youth say no to drugs.