ദുബായിലെ മാളുകളിൽ ജൂലൈ ഒന്നിന് 25 മുതൽ 90% വരെ ഇളവ്

ദുബായ് ∙ ജൂലൈ ഒന്നിന് ദുബായിലെ മാജിദ് അൽ ഫുത്തൈം മാളുകളിൽ 25 മുതൽ 90% വരെ വിലക്കുറവിൽ വിൽപന. ദുബായ് വേനൽ വിസ്മയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 12 മണിക്കൂർ 100 ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിലക്കുറവ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.



രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് മാൾ ഒാഫ് ദി എമിറേറ്റ്സ്, മിർദിഫ് സിറ്റി സെന്റർ, ദെയ്റ സിറ്റി സെന്റർ, മി െഎസം സിറ്റി സെന്റർ, അൽ ബർഷ മൈ സിറ്റി സെന്റർ, അൽ ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുക.



കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒന്നടങ്കം ആസ്വദിക്കാവുന്ന വിനോദ പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറും. കൂടാതെ, 300 ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ 10 ലക്ഷം മാജിദ് അൽ ഫുത്തൈം ഷെയർ റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ നൽകുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലും ഉൾപ്പെടുത്തും.

