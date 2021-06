ഒമാനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 46 മരണംകൂടി, 2243 പുതിയ രോഗികൾ

മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 46 പേർകൂടി മരിച്ചു. ഒറ്റദിവസം ഇത്രയധികം പേർ മരിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. 2243 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 231,718 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കോവിഡ് മരണം 3013 ആയി. 264,302 പേരാണ് ഇതിനോടകം കോവിഡ് ബാധിതരായതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



24 മണിക്കൂറിനിടെ 197 രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1650 രോഗികളാണ് തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതില്‍ 506 രോഗികള്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



