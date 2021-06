സജൻ പ്രകാശന് ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത; ആഹ്ലാദ അലകളിൽ ദുബായിൽ

ദുബായ്∙ റോമിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ മലയാളി താരം സജൻ പ്രകാശ് ഒളിംപിക്സിലേക്കു യോഗ്യത നേടിയ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ ആഹ്ലാദ അലകളെത്തിയതു ദുബായിൽ. സജൻ പ്രകാശ് പരിശീലനം നടത്തിയ ദുബായ് അൻസയിൽ (അക്വാനേഷൻ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി) എല്ലാവരും ആനന്ദാശ്രുക്കളോടെയാണു ആ വാർത്ത കേട്ടത്. സജനെകുറിച്ച് പറയാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നൂറു നാവ്. പ്രത്യേകിച്ച് എംഡി വിജി സൂസനും മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീവിദ്യാ സുഖിലിനും കണ്ണുകൾ നിറയാതെ ഈ നേട്ടം വിവരിക്കാനാകുന്നില്ല.

ഇന്നലെയും സജൻ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്(1:49:73). അതിനൊപ്പം ഒളിംപിക്സ് ബി ലെവലും നേടി. “ ഒത്തിരിപ്പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. കോച്ച് പ്രദീപ് സർ, ഗൗരി ആന്റി, അമ്മ ഷാന്റി മോൾ, അൻസയിലെ വിജി മാം, വിദ്യ മാം, കേരള പൊലീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് മനോജ് ഏബ്രഹാം സർ"”-ഇന്നലെ മൽസരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റോമിൽ നിന്ന് സജൻ മനോരമയോടു പറഞ്ഞു. കോച്ചും ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ജേതാവുമായ പ്രദീപിനും അഭിമാനം, സന്തോഷം. എല്ലാ ഇനവും കഴിഞ്ഞെന്നും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രദീപും പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒളിംപിക്സിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനുള്ള അവസാന ദിനം ഇന്നലെയായിരുന്നു. അതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ആ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അൻസയിലുള്ളവർക്കും വാക്കുകളില്ല. “പ്രദീപ് സാറും ഭാര്യയും സജനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്. ആ കരുതലും ശ്രദ്ധയുമാണു നേട്ടത്തിന്റെ ഒരു കാരണം"-ശ്രീവിദ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് താരമായിരുന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശി ജോർജ് മാത്യുവിന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമായിരുന്നു കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്നത്. ഭർത്താവിന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു സർവ പിന്തുണയുമേകി വിജിയും ഒപ്പം നിന്നു. 2019ൽ ദുബായിൽ മുപ്പതു കുട്ടികളുമായി ആരംഭിച്ച അൻസയിൽ ഇപ്പോൾ 165 വിദ്യാർഥികൾ നീന്തൽ അഭ്യസിക്കുന്നു. പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് കോച്ചുകളുണ്ട്. ജദ്ദാഫ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിനും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും പുറമേ ദുബായ് ക്ലബിലെ നീന്തൽക്കുളവും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ദ് ഒളിംപിക് പോഡിയം സ്കീം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് ആ നിലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. കായിക താരങ്ങളുടെ സമഗ്ര വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതെന്നു വിജി വെളിപ്പെടുത്തി.

വിജിയുടെ മകൻ തനിഷും വിദ്യയുടെ മകൻ റോണിത് സുഖിലും ഇവിടെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വേദിയിൽ മിന്നും പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഷോൺ ഗാംഗുലിയും ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്. ഒളിംപിക്സിനായുള്ള ഫീന പോയിന്റ് മൽസരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ ബൽഗ്രേഡിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഏജ് വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചു സ്വർണമാണ് തനിഷ് നേടിയത്. ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയും വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി. ഷോണാകട്ടെ ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സ്വർണവും ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെങ്കലവും നേടി.

2018ലെ സംസ്ഥാന ചാംപ്യനാണു റോണിത്. 2019ൽ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് അധികം കഴിയും മുൻപ് കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളുടെ വേലിയേറ്റമായിരുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു. മൂന്നര മാസത്തോളം സ്ഥാപനത്തിനു പ്രവർത്തിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ ചില മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം കൊണ്ടും സ്ഥാപനം മെല്ലെ സജീവമായി.

ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തിളക്കത്തോടെ കുതിപ്പിന്റെ പാതയിലാണ്. അബുദാബിയിൽ ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ലോക നീന്തൽ മത്സരത്തിന് മത്സരാർഥികളെ ഒരുക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും വിജി പറഞ്ഞു.

English Summary: Sajan Prakash became the first Indian in history to achieve the 'A' qualification time for Olympics.