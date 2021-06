ദുബായിലെ മുൻ ഡോക്ടർ പി.എൻ.പക്കർ കോയ നാട്ടിൽ അന്തരിച്ചു

ദുബായ്∙ ദുബായിലെ മുൻ ഡോക്ടർ കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്ങര തിരുവണ്ണൂർ റോഡിലെ " ഷയൻ " വസതിയിൽ പി.എൻ.പക്കർ കോയ(82) നാട്ടിൽ അന്തരിച്ചു. പരേതനായ എം. എസ്. അബു ഹാജിയുടെ മകനാണ്.



ദീർഘ കാലം ദുബായിൽ സ്വന്തമായി ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് സീനിയർ പ്രമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ഭാര്യ : പള്ളിനാലകം മറിയം. മക്കൾ : ഡോ: അനൂപ് ( യുകെ ), സഫിയ, അർബാസ് ( ഇരുവരും ദുബായ് ).

ബന്ധു മിത്രാദികൾ ഗൃഹ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും പരേതനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർഥിക്കണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അഭ്യർഥിച്ചു. ഖബറടക്കം കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചു കണ്ണം പറമ്പ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കുമെന്നു ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Former Malayali doctor in Dubai Dies in Kerala