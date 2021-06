ഹജ് പെർമിറ്റ് അബ്ഷിറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മക്ക ∙ ഹജ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ഇ-പ്രിന്റ് അബ്ഷിർ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുടുംബാഗങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് കീഴിൽ ഉള്ളവരുടെയും ഹജ് അനുമതി പത്രം ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിശദീകരിച്ചു.

അബ്ഷിറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം മൈ സർവീസസ് -സർവീസസ്-മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹജ് - പ്രിന്റ് ഹജ് പെർമിറ്റ്‌ എന്ന മെനുകൾ മുഖേനയാണ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 280 ലധികം ഇ-സേവനങ്ങളാണു സൗദി സർക്കാരിന്റെ ഏകജാലക പ്ലാറ്റഫോമായ അബ്ഷിർ വഴി നിലവിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കു നൽകുന്നത്. 22 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് അബ്ഷിറിന്. ഈ സംവിധാനം പുതുതായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കാം https://linktr.ee/ABSHER

English Summary: Hajj permit can be downloaded from Absher