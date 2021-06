ഹജ്: തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം

മക്ക∙ ഒന്നാം ഡോസ് വാക്സീൻ മാത്രം എടുത്ത ഹജ് അപേക്ഷകരിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി സന്ദേശം ലഭിച്ചവർ ഉടൻ രണ്ടാം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നു ഹജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹജ് അനുമതി സന്ദേശം സ്ഥിരീകരിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനും തീർഥാടകർക്കിടയിൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന താൽപര്യമാണു നിർദേശത്തിനു പിന്നിലെന്നു മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

ഹജ് അപേക്ഷയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ തീർഥാടകർക്ക് രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച് രണ്ടാം ഡോസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്നാം ഡോസ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നതു ഹജ് അപേക്ഷക്കുള്ള പ്രാഥമിക വ്യവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ഡോസ് പൂർത്തിയാക്കൽ ഹജ് തീർഥാടനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കാൻ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Saudi ministry says that all selected Hajj 2021 pilgrims must have second dose of Covid-19 vaccine