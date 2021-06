കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്തും സ്കാനറുകൾ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക്

അബുദാബി ∙ കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സ്കാനറുകൾ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക്. പദ്ധതി വിജയമായതോടെ മാളുകൾ, താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, എമിറേറ്റിലെ അതിർത്തികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനം. യാസ് ഐലൻഡിലും മുസഫയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുമാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. നിശ്ചിത അകലത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്താതെ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്താനും വേഗത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനും സഹായകമാകും. ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ മികച്ചതാണിത്.

English Summary : Abu Dhabi starts using Facial Covid Scanners at Malls, Airports and Residential Areas