മാതാവിനെയും പൊലീസുകാരനെയും കൊന്ന് കടന്നു; വിറങ്ങലിച്ച് മലയാളികളും, പ്രതി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ സ്വന്തം മാതാവിനെയും പൊലീസുകാരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെട്ട സിറിയൻ വംശജൻ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ പകലാണ് സംഭവം. അൽ ഖുസൂറിലാണ് യുവാവ് മാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സ്വദേശി വനിതയാണ് മാതാവ്.

മുബാറക് അൽ കബീർ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് പൊലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും മാതാവിന്റെമൃതദേഹം രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. അധികം താമസിയാതെ മഹ്ബൂലയിൽ ട്രാഫിക് ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനെയും അക്രമി കുത്തിവീഴ്ത്തി. സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ളവർ കാൺകെയായിരുന്നു കൊലപാതകം. തുടർന്ന് പൊലീസുകാരന്റെ തോക്കും കൈക്കലാക്കി ഇയാൾ വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലെയും അക്രമി ഒരാളാണെന്ന് ലഭ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തി. വഫ്രയിൽ കൃഷി മേഖലയിൽസ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയ യുവാവിനോട് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട പൊലീസുകാരൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ റഷീദിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അമീർ ഷെയ്ഖ് നവാഫ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹ് അനുശോചിച്ചു. കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹ്, പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹ് എന്നിവരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

കുവൈത്തിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച പൊലീസുകാരൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ റഷീദിയുടെ മൃതദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് താമിർ അൽ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുലൈബിക്കാത്തിൽ കബറടക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഇരട്ടക്കൊലപാതകം കുവൈത്തിൽ വൻ‌ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. പൊലീസുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ഹംദാൻ അൽ അസ്മി എം‌ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുരക്ഷാ രംഗത്തെ അരാജകത്വവും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്രെ വ്യാപ്തിയുമാണ് കൊലാപാതകങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിനാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്നു മുസാ‌അദ് അൽ അർദി എം‌പി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഷുഐബ് അൽ മുവൈസിരി എം‌പി പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരമന്താലയം പ്രവത്തനരീതി പുനഃക്രമീകരിക്കണം എന്നതാണ് പൊലീസുകാരന്റെ കൊലപാതം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അഹമ്മദ് അൽ ഹമദ് എം‌പി പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ട പൊലീസുകാരന്റെ മൃതദേഹം സുലൈബികാത്തിൽ കബറടക്കി. സ്പീക്കർ മർസൂഖ് അൽ ഗാനിം, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് താമിർ അൽ അലി, അണ്ടർസെക്രട്ടറി ലഫ്.ജനറൽ ഇസാം അൽ നഹാം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ പങ്കെടുത്തു. സുരക്ഷാ സേനയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹാജരായിരുന്നു.

നടുറോഡിൽ കൊലപാതകം; വിറങ്ങലിച്ച് മലയാളികളും

മഹ്‌ബൂലയിൽ പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പട്ടാപ്പകൽ. ട്രാഫിക് ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനെ റോഡുകൾക്ക് മധ്യത്തിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിട്ടാണ് അക്രമി കുത്തിക്കൊന്നത്. തത്സമയം പച്ചവെളിച്ചവും കാത്ത് ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസുകാരൻ തനിച്ചുമായിരുന്നു.



നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിനകത്ത് നിന്നും പകർത്തിയ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. നഴ്സുമാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിൽ മലയാളി വനിതകളുടെ ഭീതിയാർന്ന ശബ്ദമുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കുത്തുന്ന രംഗം വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട്.

