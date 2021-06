15 വൻ തുരങ്കങ്ങൾ, 35 പാലങ്ങൾ; കടമ്പകൾ കടന്ന് വേഗം കൂട്ടി ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി

അബുദാബി ∙ സുരക്ഷയിലും സൂക്ഷ്മതയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പരുക്കൻ കാലാവസ്ഥയിലും ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി അതിവേഗം മുന്നോട്ട്. ഹജ്ർ മലനിരകളിലെ 15 വൻ തുരങ്കങ്ങൾ, കൂറ്റൻ ചരക്കു ട്രെയിനുകൾ താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള 35 പാലങ്ങൾ എന്നീ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെയാണ് അബുദാബിയിലെയും ഫുജൈറയിലെയും നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലായത്. ജിസിസി റെയിൽ എന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇതോടെ സജീവമായി. നിശ്ചയിച്ചതിലും നേരത്തേ ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ട്രാക്കുകൾ, ബോഗികൾ, എൻജിനുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമതയും വിലയിരുത്തുന്ന സാങ്കേതിക ജോലിയും സമാന്തരമായി മുന്നേറുന്നു. ട്രെയിന്റെ ഓരോ സർവീസിനു ശേഷവും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. നിരീക്ഷണത്തിന് നിർമിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. മിർഫ റെയിൽവേ ബേസ് ആണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മുഖ്യകേന്ദ്രം. ട്രെയിനുകളുടെ പരിശോധനയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണു നടത്തുക. മരുഭൂമിയിലെ മണലിൽ പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ട്രാക്ക് നിർമാണം.

യുഎഇയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സൗദി റെയിൽ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗതാഗതമേഖലയിലെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമാണിത്. മരുഭൂമിയിലെ റെയിൽ നിർമാണത്തിന് ഒട്ടേറെ കടമ്പകളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽ ശൃംഖലയാണ് ലക്ഷ്യം. ഷാ, ഹബ്ഷൻ വാതകമേഖലകളെ റുവൈസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാംഘട്ടമായ, സൗദി അതിർത്തിയിലെ ഗുവൈഫത് മുതൽ ഫുജൈറ വരെയുള്ള 1,000 കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ നിർമാണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഫുജൈറ, റാസൽഖൈമ, ഷാർജ, ദുബായ്, ജബൽഅലി, ഖാലിദ് തുറമുഖങ്ങൾ, കിസാഡ് മുസഫ വഴി ഗുവൈഫത് വരെയാണ് പാത. ജനുവരിയിൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ച റുവൈസ്-ഗുവൈഫത് പാതയുടെ നിർമാണം 59% പൂർത്തിയായി.

ട്രെയിനിലെത്തും, വൻ മാറ്റങ്ങൾ



∙ചരക്കുനീക്കത്തിനും യാത്രയ്ക്കും ഇത്തിഹാദ് പാത ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചരക്കുനീക്കത്തിനാണ് മുൻഗണന.

∙ വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലെ ക്വാറികളിൽ നിന്നും മറ്റും പ്രതിവർഷം 35 ലക്ഷം ടൺ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ അബുദാബിയിൽ എത്തിക്കാനാകും. ഇതോടെ ട്രക്കുകളുടെ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ ട്രിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. നിലവിൽ പ്രതിദിനം 2,000ൽ ഏറെ ട്രക്കുകൾ ഓടുന്നതായാണു കണക്ക്.

∙ ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിൻ റാസൽഖൈമയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് വർഷത്തിൽ 500 ട്രിപ്പുകളിലേറെ നടത്തും. ചരക്കുനീക്കം പൂർണമായും ട്രെയിനിലാകും.

∙ അബുദാബിയിലെയും ദുബായിലെയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെലവ് വലിയ തോതിൽ കുറയാൻ സഹായിക്കും. ട്രക്കുകൾ ഒഴിവാകുന്നതോടെ സമയവും ലാഭിക്കാം.

∙ റാസൽഖൈമയിലെ അൽ ഗെയിൽ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാകും. അൽ സിജി, മസാഫി, അൽ തവീൻ ക്വാറികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് റെയിൽ ശൃംഖല.

English Summary : Etihad Rail,when completed, will operate 1,200 kilometres of track connecting all of the emirates