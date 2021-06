കാറിടിച്ചു പരുക്കേറ്റു, താമസം പാർക്കിലെ മരത്തണലിൽ; നേപ്പാളി യുവാവിനു താമസമൊരുക്കി ഇന്ത്യക്കാർ

ഷാർജ∙ കാറിടിച്ചു കാലിനു പരുക്കേറ്റു ഷാര്‍ജ ഗോൾഡ് സൂഖിനടുത്തെ പാർക്കിൽ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് കഴിഞ്ഞ നേപ്പാളി യുവാവ് സരോജ് നിരോള(22)യ്ക്ക് താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ. റാം മൊക്തൻ, ബേദ് പ്രസാദ്, ഒാം കുമാരി എന്നിവരാണു യുവാവിന് അജ്മാനിൽ സംരക്ഷണമൊരുക്കിയതെന്നു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ കിരൺ രവീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. മൂവരും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് യുവാവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

യുവാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മനോരമ ഒാൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായ വാഗ്ദാനമുണ്ടായി. മലയാളികളടക്കമുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ ജിൻസ് ജോയ്, ശശികുമാർ, കിരൺ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ യുവാവിനെ സന്ദർശിച്ചു ഭക്ഷണം നൽകുകയും നേപ്പാളി കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുബായിൽ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായ ഫിലിപ്പ് യുവാവിന് വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇൗ മാസം ഏഴിനായിരുന്നു റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന സരോജ് നിരോളയെ ഒരു യുവതി ഒാടിച്ച കാറിടിച്ചത്. ആംബുലൻസിൽ കുവൈത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു, കാലിന് പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു. താമസ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ല. നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിച്ചില്ല. നേരത്തെ നേപ്പാളി കോൺസുലേറ്റിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. വീണ്ടും കോൺസുലേറ്റിൽ ചെല്ലാൻ കൈയിൽ പണമില്ലെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു.

2018ൽ തൊഴിൽ തേടി യുഎഇയിലെത്തിയ സരോജ നിരോള ഷാർജയിലെ ഒരു സെക്യുരിറ്റി കമ്പനിയില്‍ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. കരാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുവിട്ടു. എന്നാൽ, തിരിച്ചുപോകാൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി. മാസങ്ങളോളം അവിടെ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും ശമ്പളം പോലും നൽകിയില്ല. അവിടെ നിന്നിറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കോവിഡ്19 വ്യാപകമായതും ലോക് ഡൗൺ നടപ്പിലായതും. പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടി പലയിടത്തും വലഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും പണം നൽകിയാല്‍ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കും. ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടതു ഷാർജ ഗോൾഡ് സൂഖിനരികിലെ പച്ചപ്പുൽമൈതാനത്ത്.

രാവിലെ പോലും കനത്ത ചൂടാണ്. വേറെ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ ഒട്ടിയ വയറോടെ മരത്തണലിൽ അഭയം തേടി. തൊട്ടടുത്തെ ജുബൈൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നത്.

