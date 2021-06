നാട്ടിലെ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി തന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ആശുപത്രിയാക്കി പ്രവാസി മലയാളി വീട്ടമ്മ

ദുബായ്∙ നാട്ടിലെ കോവിഡ്19 രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു പ്രവാസി മലയാളി വീട്ടമ്മ. ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശിനി കല ഹരികുമാര്‍ തന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കു കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കായി നല്‍കിയാണു നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ കലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഇനി സൗജന്യ കോവി‍ഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി മാറും.



ആലപ്പുഴയില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടുതലാണെന്നു മനസിലാക്കിയതോടെയാണു ഷാര്‍ജയില്‍ താമസിക്കുന്ന കല ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം താല്‍ക്കാലിക ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ രോഗികള്‍ കൂടുതലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ രോഗികള്‍ക്ക് കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ ഇതു സഹായകരമാവും. കിടത്തി ചികിത്സക്കായി സ്ഥലം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്. കല ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം കിടത്തി ചികിത്സയുടെ കേന്ദ്രമായതോടെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിക്കും പഞ്ചായത്തിനും ആശ്വാസമാകും. നാടിനു വേണ്ടി നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായെന്ന ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് കല ഹരികുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ രണ്ടു മക്കളും ഡോക്ടര്‍മാരാണ്. ജന്മനാട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കു സൗജന്യ ചികിത്സ നല്‍കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇവരും.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ പ്രേംജിയെയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം അറിയിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജില്ലാ കലക്ടർ അലക്സാണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. തുടക്കത്തിൽ വനിത വാർഡ് ഉൾപ്പെടെ വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങളോടെ 50 കിടക്കകളുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും രോഗികൾക്കു ഭക്ഷണമടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കിടക്കകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർ ഹാരിസ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസർ രാജ് കുമാർ, മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ, അഡ്വ.രാജൻ പിള്ള, ആർക്കിടെക്റ്റ് റഷീദ് , നടരാജൻ ഷാജി , സി.രാധാകൃഷണൻ, രാജഗോപാൽ ഉണ്ണിത്താൻ തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും കർമ്മനിരതരായി നിന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി.

യുഎഇയിലെ വ്യവസായി ആര്‍.ഹരികുമാറിന്റെ ഭാര്യയാണ് കല. കോവിഡില്‍ ഗള്‍ഫില്‍ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് വിമാനത്തില്‍ സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചും ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്തും നേരത്തെ തന്നെ ഹരികുമാർ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്നുതന്നെ രോഗികൾക്ക് തണലാകാൻ സാധിച്ചതിലും കലയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.

English Summary: Malayali house wife gives her tourist home for the treatment of Covid patients in Kerala